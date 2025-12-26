SPOR

Okan Buruk çok istiyordu! Galatasaray harekete geçti: İşte yeni orta saha

Galatasaray, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kış transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Orta sahada daha dinamik, sert ve genç bir profile yönelen sarı-kırmızılılar, yönetim cephesinden gelen açıklamaların ardından rotasını Avrupa’ya çevirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Raphael Onyedika

Raphael Onyedika

NİJ Nijerya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Club Brugge
Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonun şampiyonu olan ve bu sezonunda en büyük şampiyonluk adayı konumunda olan Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer temasları sıklaşmış durumda.

Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle orta saha hattı için araştırmalar yapar sürpriz bir isim gündeme geldi.

"LEMINA'NIN DAHA GENCİ..."

Galatasaray’da transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu’nun açıklamaları, izlenecek yol haritasını ortaya koydu. Kavukcu’nun, "Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular var. Osimhen’in transferi rüzgarı değiştirdi. Sane’nin gelmesi de algıyı değiştirdi. Orta sahaya iyi bir adam almak istiyoruz. Lemina’nın daha genci ve daha sertini istiyoruz." sözleri, orta saha için nokta atışı bir transfer yapılacağının sinyalini verdi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Bu açıklamaların ardından Galatasaray’ın radarına giren ismin Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika olduğu öne sürüldü. Nijeryalı ön liberonun, Kavukcu’nun tarif ettiği profile birebir uyduğu ve Okan Buruk'un da bu ismi çok istediği ifade ediliyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Belçika temsilcisi Club Brugge’ün 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor. Ayrıca kulübün, nihai kararını Şampiyonlar Ligi grup aşamasının tamamlanmasının ardından vermeyi planladığı iddia ediliyor.

