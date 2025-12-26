Futbolda bahis soruşturmasında kimler, hangi futbolcular gözaltında? Liste ortaya çıktı

Son dakika haberi futbolda bahis soruşturmasında sarsıcı bir etki yarattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur’un da bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Haklarında işlem başlatılan şüphelilerin 14’ünün aktif futbolcu olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan bazı isimler ise dikkat çekti. Söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulkasız'ın da yer aldığı görüldü.
Öte yandan TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da gözaltında olduğu öğrenildi.
Soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtilirken, gözaltı kararı verilen isimlerin yer aldığı liste ortaya çıktı.
İşte kamuoyuna yansıyan isim isim o liste…
1.Bahattin Berke Demircan
2.Doğukan Çınar
3.Ergün Nazlı
4.Eyüp Can Temiz
5.Furkan Demir
6.Gökhan Payal
7.Hamit Bayraktar
8.Hüseyin Aybars Tüfekçi
9.İbrahim Yılmaz
10.İlke Tankul
11.İsmail Karakaş
12.Mert Aktaş
13.Mustafa Çeçenoğlu
14.Tufan Kelleci
15.Erden Timur
16.Figen Özkaya
17.Emrah Günaydı
18.Burak Söyleyen
19.Fatih Kulaksız
20.Ecem Alkaş
21.Ecrin Korkmaz
22.Esat Bilayak
23.Mirza Şerifoğlu
24.Enes Bartan
25.Hakan Çakır
26.Serhat Ölmez
27.Umut Esel
28.Buğra Cem İmamoğulları
29.Burcu Kurt
Okuyucu Yorumları 0 yorum