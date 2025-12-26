Futbolda bahis soruşturmasında kimler, hangi futbolcular gözaltında? Liste ortaya çıktı

Son dakika haberi futbolda bahis soruşturmasında sarsıcı bir etki yarattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur’un da bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

14'Ü FUTBOLCU LİSTEDE

Haklarında işlem başlatılan şüphelilerin 14’ünün aktif futbolcu olduğu öğrenildi.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ İÇİN GÖZALTI KARARI

Gözaltına alınan bazı isimler ise dikkat çekti. Söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulkasız'ın da yer aldığı görüldü.

TFF'DEN BİR İSİM DE VAR

Öte yandan TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da gözaltında olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtilirken, gözaltı kararı verilen isimlerin yer aldığı liste ortaya çıktı.

İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ

İşte kamuoyuna yansıyan isim isim o liste…

1.Bahattin Berke Demircan

2.Doğukan Çınar

3.Ergün Nazlı

4.Eyüp Can Temiz

5.Furkan Demir

6.Gökhan Payal

7.Hamit Bayraktar

8.Hüseyin Aybars Tüfekçi

9.İbrahim Yılmaz

10.İlke Tankul

11.İsmail Karakaş

12.Mert Aktaş

13.Mustafa Çeçenoğlu

14.Tufan Kelleci

15.Erden Timur

16.Figen Özkaya

17.Emrah Günaydı

18.Burak Söyleyen

19.Fatih Kulaksız

20.Ecem Alkaş

21.Ecrin Korkmaz

22.Esat Bilayak

23.Mirza Şerifoğlu

24.Enes Bartan

25.Hakan Çakır

26.Serhat Ölmez

27.Umut Esel

28.Buğra Cem İmamoğulları

29.Burcu Kurt