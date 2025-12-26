SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Futbolda bahis soruşturmasında kimler, hangi futbolcular gözaltında? Liste ortaya çıktı

Son dakika haberi: Futbolda bahis soruşturmasında deprem etkisi yaratan yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur ile birlikte 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerin listesi ortaya çıktı. İşte isim isim o liste...

Futbolda bahis soruşturmasında kimler, hangi futbolcular gözaltında? Liste ortaya çıktı
Devrim Karadağ

Son dakika haberi futbolda bahis soruşturmasında sarsıcı bir etki yarattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur’un da bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Futbolda bahis soruşturmasında kimler, hangi futbolcular gözaltında? Liste ortaya çıktı 1

14'Ü FUTBOLCU LİSTEDE

Haklarında işlem başlatılan şüphelilerin 14’ünün aktif futbolcu olduğu öğrenildi.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ İÇİN GÖZALTI KARARI

Gözaltına alınan bazı isimler ise dikkat çekti. Söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulkasız'ın da yer aldığı görüldü.

Futbolda bahis soruşturmasında kimler, hangi futbolcular gözaltında? Liste ortaya çıktı 2

TFF'DEN BİR İSİM DE VAR

Öte yandan TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da gözaltında olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtilirken, gözaltı kararı verilen isimlerin yer aldığı liste ortaya çıktı.

Futbolda bahis soruşturmasında kimler, hangi futbolcular gözaltında? Liste ortaya çıktı 3

İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ

İşte kamuoyuna yansıyan isim isim o liste…

1.Bahattin Berke Demircan

2.Doğukan Çınar

3.Ergün Nazlı

4.Eyüp Can Temiz

5.Furkan Demir

6.Gökhan Payal

7.Hamit Bayraktar

8.Hüseyin Aybars Tüfekçi

9.İbrahim Yılmaz

10.İlke Tankul

11.İsmail Karakaş

12.Mert Aktaş

13.Mustafa Çeçenoğlu

14.Tufan Kelleci

15.Erden Timur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı! Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!
O maç savcılık raporuna girdi! İşte gözaltı kararına neden olan karşılaşma O maç savcılık raporuna girdi! İşte gözaltı kararına neden olan karşılaşma

16.Figen Özkaya

17.Emrah Günaydı

18.Burak Söyleyen

19.Fatih Kulaksız

20.Ecem Alkaş

21.Ecrin Korkmaz

22.Esat Bilayak

23.Mirza Şerifoğlu

24.Enes Bartan

25.Hakan Çakır

26.Serhat Ölmez

27.Umut Esel

28.Buğra Cem İmamoğulları

29.Burcu Kurt

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O maç savcılık raporuna girdi! İşte gözaltı kararına neden olan karşılaşmaO maç savcılık raporuna girdi! İşte gözaltı kararına neden olan karşılaşma
Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı bahis son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.