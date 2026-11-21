Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun sakatlık sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle operasyon geçiren deneyimli futbolcunun, rehabilitasyon programında kritik aşamaları geride bıraktığı kaydedildi.

İKİ İLA DÖRT HAFTA ERKEN DÖNÜŞ İHTİMALİ

Tedavi süreci devam eden 30 yaşındaki oyuncunun, öngörülen takvimden daha erken sahalara dönebileceği ifade edildi. Asensio'ya uygulanan kırmızı ışık tedavisinin iyileşme sürecini hızlandırabileceği ve İspanyol yıldızın iki ila dört hafta daha erken takıma katılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sakatlığı öncesinde sarı-lacivertli formayla sezonun ilk bölümünde sahaya çıkan Marco Asensio, görev aldığı 8 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Oyuncunun sahalara dönüş tarihinin, tedaviye vereceği yanıta göre netleşeceği aktarıldı.