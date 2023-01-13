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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yaptığı itiraz reddedildi! 2 maçlık cezası onandı...

13.01.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı oybirliği ile reddederek, 27 yaşındaki oyuncunun cezasını onadı. Ayrıca Fenerbahçe'ye taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 56 bin TL para cezası da kurul tarafından onandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yaptığı itiraz reddedildi! 2 maçlık cezası onandı...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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FDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’ye 2 maç ceza vermişti. Fenerbahçe'nin itirazı sonrası tekrar gündeme gelen ceza onandı.

PARA CEZASI DA ONANDI

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"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ve futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK’nın 12.01.2023 tarih ve E.2022-2023/550 - K.2022-2023/704 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium Alt Avis G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü D, E, L, M G Spor Toto Tribünü D, E Maraton Üst Tribünü G,H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcu İrfan Can Kahveci’nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


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