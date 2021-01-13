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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sesleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2021 10:43 | Son Güncelleme

İkinci Vedat Muriqi vakası yolda! Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldızı İrfan Can’la da büyük oranda anlaştı. Futbolcu ve Başakşehir’le yapılan temasların olumlu ilerlediği bildirildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sesleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de İrfan Can’ı istediklerini açıklamıştı. Ancak İrfan’a, Fenerbahçe’nin önerdiği şartların çok daha iyi olduğu ve ikinci bir Vedat Muriqi vakasının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

SON ANDA ARAYA GİRDİLER

Hatırlanacağı üzere Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor’dayken Galatasaray’a gitmesi bekleniyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler son anda araya girerek kulübüyle anlaşmış ve Kosovalı forvete imza attırmıştı.

İrfan Can Kahveci'de de benzer bir senaryonun yaşanacağı iddia ediliyor. Bir başka çarpıcı iddia ise Fatih Terim'le ilgili... Galatasaray Teknik Direktörü Terim’in, "İrfan Can da bizi istiyor" açıklamasıyla oyuncunun fiyatını yükselttiği konuşuluyor.

MALİYETİ ÇOK ARTACAK

Tecrübeli teknik adamın İrfan Can Kahveci’yi gerçekten istediği ancak transfer edilemese bile Fenerbahçe’ye gitmesi halinde ezeli rakibe daha yüksek bir maliyet çıkarmak için böyle bir açıklama yaptığını söyleyenler var. Önceki senelerdeki örneklere bakıldığında da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin birlikte talip oldukları oyuncuların maliyetleri inanılmaz artıyordu. İrfan Can Kahveci’de de farklı bir senaryo yazılması beklenmiyor!

15 MAÇTA 2 GOL ATTI

İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol-1 asistlik performans sergiledi.

(AKŞAM)


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