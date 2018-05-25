Fenerbahçe'de Isla’ya İtalya’dan talip, Chievo’dan açıklama

Fenerbahçe’de kadroda yer alamayan isimlerden Mauricio Isla için transfer söylentileri devam ediyor. Isla için İtalya’dan 3 kulübün takipte olduğu belirtildi.
Daha önce uzun yıllar Serie A’da forma giyiyen Şilili savunma oyuncusunun Udinese, Chievo ve Genoa tarafından izlendiği kaydedildi.
Konuyla alakalı da Chievo’nun Sportif Direktörü Giancarlo Romairone yaptığı açıklamada, “Isla, beğendiğimiz, ilgimizi çeken bir futbolcu, zaten daha önce de İtalya’da oynamıştı. Ama şu an için devam eden bir görüşme yok” ifadelerini kullandı.
Isla, daha önce İtalya’da 2007-2017 yılları arasında Udinese, Juventus ve Cagliari’de oynamıştı.
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