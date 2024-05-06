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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yol göründü! Yeni hoca Mourinho... Ali Koç sözlü anlaşmaya vardı, sözleşme süresi bile belli

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 14:18
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında sözleşmesi sona erecek teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmaya hazırlanırken çok konuşulacak bir iddia gündemde. Buna göre Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yol göründü! Yeni hoca Mourinho... Ali Koç sözlü anlaşmaya vardı, sözleşme süresi bile belli

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışının yanı sıra yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi bitecek teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde.

Mevcut Başkan Ali Koç'un tekrar aday olması durumunda ise dünyaca ünlü bir teknik direktörü takımın başına getireceği öne sürüldü.

MOURINHO İLE SÖZLÜ ANLAŞMA

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Bu anlamda Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BİLE BELLİ

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Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

MOURINHO DA SICAK

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Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor. 61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve sarı lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.

KUPA KOLEKSİYONERİ...

Mourinho

Mourinho, kariyerine 2000 yılında Benfica'nın başına geçerek başladı ve 2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşayarak UEFA Kupası'nı kazandı. Mourinho'nun başarıları; 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve toplamda 14 yerel kupa şampiyonluğu bulunuyor.

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