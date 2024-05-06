Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yol göründü! Yeni hoca Mourinho... Ali Koç sözlü anlaşmaya vardı, sözleşme süresi bile belli

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışının yanı sıra yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi bitecek teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması gündemde.

Mevcut Başkan Ali Koç'un tekrar aday olması durumunda ise dünyaca ünlü bir teknik direktörü takımın başına getireceği öne sürüldü.

MOURINHO İLE SÖZLÜ ANLAŞMA

Bu anlamda Portekiz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME SÜRESİ BİLE BELLİ

Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

MOURINHO DA SICAK

Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor. 61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve sarı lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.

KUPA KOLEKSİYONERİ...

Mourinho, kariyerine 2000 yılında Benfica'nın başına geçerek başladı ve 2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşayarak UEFA Kupası'nı kazandı. Mourinho'nun başarıları; 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve toplamda 14 yerel kupa şampiyonluğu bulunuyor.





