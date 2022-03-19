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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Mesut Özil için kararını verdi!

19.03.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon hedeflediği şampiyonluktan çok uzakta kalan Fenerbahçe, en azından Süper Lig ikinciliği için planlarını yapıyor. 30. haftada Konyaspor'u ağırlayacak olan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, tüm stratejisini kaptan Mesut Özil üzerine kurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Mesut Özil için kararını verdi!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan toplayan ve lig ikinciliği için kritik Konyaspor mücadelesine hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde yıkım planını belirledi. Kartal, oyununun başrolü olarak Mesut Özil'i belirledi. Detaylar...

İSMAİL KARTAL'IN PLANI

Süper Lig’de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe bu hafta oynanacak kritik Konyaspor maçının planlarını hazırlıyor. Son 5 lig maçında 13 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil’den faydalanmak istiyor.

MAESTRO: MESUT ÖZİL

Alanyaspor deplasmanında attığı gol ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Özil’in mevkii bozulmayacak. Tecrübeli yıldız yeniden oyunun merkezinde olacak.

CRESPO - ZAJC İKİLİSİNE TAM NOT

Özil’in arkasında artık uyumla oynayan ve istikrar yakalayan Crespo-Zajc ikilisi orta sahada güven veriyor. Crespo-Zajc ikilisi sayesinde Mesut Özil ön tarafta daha rahat oynuyor. Orta sahada savunmanın dirençli olması ünlü futbolcunun hücum hattında daha rahat ve daha verimli oynamasını sağlıyor.

KANATLAR, ROSSI VE İRFAN CAN'A EMANET

Takımın kanatlarında da Rossi ve İrfan Can’ın olması bekleniyor. Cezası biten İrfan Can’ın Konyaspor karşısında sağ kanatta, geçen hafta Alanyaspor maçında sahanın yıldızlarından olan Rossi’nin de sol kanatta yer alması düşünülüyor. Mesut Özil’in oyun içerisinde Rossi ve İrfan Can’la da iyi iletişim kurması bir diğer artı güç olarak görülüyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil İrfan Can Kahveci Miha Zajc Diego Rossi
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