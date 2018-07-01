Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın yerine Roussillon

Teknik direktör Cocu'nun İsmail Köybaşı'yı kadroda düşünmemesi sonrasında sol bek transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'nin rotası belli oldu.

Sarı-Lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Jerome Roussillon için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Fransız yıldızın 1 yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe bu durumu koz olarak kullanarak Roussillon'u düşük bir maliyetle bitirmek istiyor. (SABAH)





