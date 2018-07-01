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Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın yerine Roussillon

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Fransız ekibi Montpellier’de forma giyen genç sol bekin transferini gündemine aldı.

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın yerine Roussillon

Teknik direktör Cocu'nun İsmail Köybaşı'yı kadroda düşünmemesi sonrasında sol bek transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'nin rotası belli oldu.

Sarı-Lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Jerome Roussillon için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Fransız yıldızın 1 yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe bu durumu koz olarak kullanarak Roussillon'u düşük bir maliyetle bitirmek istiyor. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe montpellier ismail köybaşı Cocu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yalan da olsa sonunda Fenerbahçe sol bek arayışında gibi gibi haberler duymak bile o kadar güzel ki.. Durum o kadar vahim . 10 yaşındaki çocuk bile söylüyor. Bek almadan, bekleri kuvvetlendirmeden TAKIM olamazsın !
bu adamı alacagınıza uruguayın sol bekini alsanız varya 10 sene sol açık aramazsınız adam mükembel ötesi süratli hızlı çevik teknik çok ama çok beyendim mutlaka alınmalı
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