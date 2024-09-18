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  4. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sürprizi! İtalyan devlerinin Galatasaray derbisinde gözleri onun üzerinde

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sürprizi! İtalyan devlerinin Galatasaray derbisinde gözleri onun üzerinde

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.09.2024 16:29
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Fenerbahçe'nin ve Türkiye Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu İsmail Yüksek'in, İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve Atalanta'nın yakından takip ettiği iddia edildi. Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde scoutlar tarafından 25 yaşındaki orta sahanın gözlemleneceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sürprizi! İtalyan devlerinin Galatasaray derbisinde gözleri onun üzerinde
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı - lacivertlileri ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı.

Zorlu mücadele öncesinde İtalya’nın iki önemli kulübünün, Sarı Lacivertlilerin yıldızı İsmail Yüksek’i izleyeceği iddia edildi.

ATALANTA VE ROMA İZLEYECEK

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Atalanta ve Roma'nın milli yıldıza talip olduğu, iki takımın da yetkililerinin Yüksek’i derbide izleyeceği öne sürüldü.

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ

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İsmail Yüksek, geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile 47 maçta forma giymişti. Bu karşılaşmalarda 1 gol-6 asistlik bir katkıda bulunmuştu.

bu sene ise sarı - lacivertli formayla 8 maça çıktı. Bu maçlarda 719 dakika sahada kalan başarılı futbolcu sergilediği futboluyla takdirleri toplasa da takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

EURO 2024'de de başarılı performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncu, çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Yüksek fenerbahçe galatasaray
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