Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sürprizi! İtalyan devlerinin Galatasaray derbisinde gözleri onun üzerinde

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı - lacivertlileri ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı.

Zorlu mücadele öncesinde İtalya’nın iki önemli kulübünün, Sarı Lacivertlilerin yıldızı İsmail Yüksek’i izleyeceği iddia edildi.

ATALANTA VE ROMA İZLEYECEK

Atalanta ve Roma'nın milli yıldıza talip olduğu, iki takımın da yetkililerinin Yüksek’i derbide izleyeceği öne sürüldü.

AVRUPA'NIN RADARINA GİRDİ

İsmail Yüksek, geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile 47 maçta forma giymişti. Bu karşılaşmalarda 1 gol-6 asistlik bir katkıda bulunmuştu.

bu sene ise sarı - lacivertli formayla 8 maça çıktı. Bu maçlarda 719 dakika sahada kalan başarılı futbolcu sergilediği futboluyla takdirleri toplasa da takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

EURO 2024'de de başarılı performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncu, çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.