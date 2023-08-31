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Fenerbahçe de istemişti... Galatasaray Ndombele ile anlaşma aşamasına geldi!

31.08.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Tanguy Ndombele'nin transferini bitiriyor. Fenerbahçe'nin de çok istediği Fransız orta saha oyuncusu kararını sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı.

Fenerbahçe de istemişti... Galatasaray Ndombele ile anlaşma aşamasına geldi!
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Tottenham'ın yolları ayırmak üzere olduğu Tanguy Ndombele transferinde Galatasaray bir adım öne geçti. Okan Buruk'un özellikle istediği isimlerin başında gelen Fransız oyuncu Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

15 MİLYON EURO

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Tottenham, Tanguy Ndombele için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray yönetimi de bu bedeli taksitlerle ödemeye hazır olduğunu iletti.

TANGUY NDOMBELE İLE ANLAŞILDI

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Tanguy Ndombele ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Tottenham ile de el sıkışılmasının ardından transferi resmen duyuracak. Fenerbahçe'nin transferine olumlu bakmayan Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın teklifini Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle kabul etti.

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