Fenerbahçe de istemişti... Galatasaray Ndombele ile anlaşma aşamasına geldi!

Tottenham'ın yolları ayırmak üzere olduğu Tanguy Ndombele transferinde Galatasaray bir adım öne geçti. Okan Buruk'un özellikle istediği isimlerin başında gelen Fransız oyuncu Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

15 MİLYON EURO

Tottenham, Tanguy Ndombele için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray yönetimi de bu bedeli taksitlerle ödemeye hazır olduğunu iletti.

TANGUY NDOMBELE İLE ANLAŞILDI

Tanguy Ndombele ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Tottenham ile de el sıkışılmasının ardından transferi resmen duyuracak. Fenerbahçe'nin transferine olumlu bakmayan Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın teklifini Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle kabul etti.

