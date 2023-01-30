Fenerbahçe'de istenmemişti, yeni takımı bonservisini almak için seferberlik ilan etti! Kadıköy'de tutunamayan Mergim Berisha için resmi açıklama geldi...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 44'e yükselterek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sezon başında hücum hattını Joshua King, Joao Pedro ve Michy Batshuayi gibi isimlerle güçlendiren sarı - lacivertlilerde Mergim Berisha, Enner Valencia ile Serdar Dursun'un da arkasında kalarak son alternatif olarak görülmüştü.

SEZON BAŞINDA KİRALANMIŞTI

Sarı - lacivertli formayla sezonun ilk maçında 16 dakika görev yapan ve 1 gol atma başarısı gösteren Mergim Berisha, bu karşılaşmanın ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Burada gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan resmi açıklama geldi.

"KULÜPTEKİ BİRÇOK KİŞİ BONSERVİSİNİ İSTİYOR"

Alman basınına konuşan Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter, "Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasını isteyen birçok kişi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

OPSİYONU: 4 MİLYON EURO!

Deneyimli santrforun satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu ve Augsburg Yönetimi'nin kısa süre içerisinde harekete geçerek Berisha'nın bonservisini alacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Augsburg formasıyla 12 resmi maça çıkan Berisha, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

