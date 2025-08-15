SPOR

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Diego Carlos için sürpriz talip! Fransız ekibi Lille oyuncu için ileri seviye görüşüyor...

Fenerbahçe’de transferde sıcak bir gelişme yaşanıyor. Savunma oyuncusu Diego Carlos için Fransız kulübü Lille harekete geçti.

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Diego Carlos için sürpriz talip! Fransız ekibi Lille oyuncu için ileri seviye görüşüyor...
Burak Kavuncu
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrosunda yer vermediği ve gönderilebilir raporu sunduğu yıldız oyuncu için Fransız ekibi Lille resmen devrede.

OYUNCUNUN DURUMU SORDU!

Fenerbahçe de istenmeyen adam ilan edilen Diego Carlos için sürpriz talip! Fransız ekibi Lille oyuncu için ileri seviye görüşüyor... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Aston Villa’dan transfer edilen savunma oyuncusu için Lille resmen devreye girdi. LOSC Lille, Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos'un şartlarını sordu.

OYUNCU ‘‘EVET’’ DEDİ…

Fenerbahçe de istenmeyen adam ilan edilen Diego Carlos için sürpriz talip! Fransız ekibi Lille oyuncu için ileri seviye görüşüyor... 2

Diego Carlos’un yaptığı görüşmelerde Lille kulübüne evet dediği ve Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Lille'in saın alma opsiyonlu kiralama şeklinde transfer etmek istediği 33 yaşındaki oyuncu için ileri seviyede görüşmeler yapıldığı gelen bilgiler arasında.

