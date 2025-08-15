Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Diego Carlos için sürpriz talip! Fransız ekibi Lille oyuncu için ileri seviye görüşüyor...

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrosunda yer vermediği ve gönderilebilir raporu sunduğu yıldız oyuncu için Fransız ekibi Lille resmen devrede.

OYUNCUNUN DURUMU SORDU!

Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Aston Villa’dan transfer edilen savunma oyuncusu için Lille resmen devreye girdi. LOSC Lille, Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos'un şartlarını sordu.

OYUNCU ‘‘EVET’’ DEDİ…

Diego Carlos’un yaptığı görüşmelerde Lille kulübüne evet dediği ve Fenerbahçe’den ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Lille'in saın alma opsiyonlu kiralama şeklinde transfer etmek istediği 33 yaşındaki oyuncu için ileri seviyede görüşmeler yapıldığı gelen bilgiler arasında.