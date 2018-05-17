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Fenerbahçe'de istifa şoku

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2018 08:19 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman'ın yakın çevresine "Ligin en çok gol atan takımıyız ama üzerime 'defansif oynatıyor' yaftası yapıştı.

Taraftar beni benimseyemedi Onların bu algısını yıkmak kolay değil" dediği ve istifa niyetinde olduğu belirtildi.

Aykut Kocaman istifa ediyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, cumartesi günü takımının sezonu şampiyon olamaması durumunda ciddi bir şekilde istifayı düşündüğü kulübe yakın çevreler tarafından güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, cumartesi günü takımının sezonu şampiyon olamaması durumunda ciddi bir şekilde istifayı düşündüğü kulübe yakın çevreler tarafından güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı.
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Kocaman'ın taraftarın kendisine benimsemekte zorlandığını söylediği de öğrenildi.

Kocaman'ın taraftarın kendisine benimsemekte zorlandığını söylediği de öğrenildi.
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Kocaman'ın yakın çevresine "Ligin en zor gol atan takımıyız ama 'takımı defansif oynatıyor' yaftası boynuma asılmış durumda.

Kocaman'ın yakın çevresine "Ligin en zor gol atan takımıyız ama 'takımı defansif oynatıyor' yaftası boynuma asılmış durumda.
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Taraftar da öyle düşünüyor. Onların algısını değiştirmek kolay değil" dediği öğrenildi.

Taraftar da öyle düşünüyor. Onların algısını değiştirmek kolay değil" dediği öğrenildi.
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Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda şampiyon olamamaları durumunda baskının daha da artacağını ve taraftar algısının da değişmeyeceğini hesap ederek istifa etmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda şampiyon olamamaları durumunda baskının daha da artacağını ve taraftar algısının da değişmeyeceğini hesap ederek istifa etmeyi düşündüğü iddia ediliyor.
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Aykut Kocaman'ın özellikle Bursaspor maçında bazı futbolcuların yuhalanmasından fazlasıyla etkilendiği, "Bazı taraftarlar, bazı futbolcuların hatasını kolluyor" ifadesini kullahdığı belirtiliyor. (TAKVİM)

Aykut Kocaman'ın özellikle Bursaspor maçında bazı futbolcuların yuhalanmasından fazlasıyla etkilendiği, "Bazı taraftarlar, bazı futbolcuların hatasını kolluyor" ifadesini kullahdığı belirtiliyor. (TAKVİM)
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Fenerbahçe aykut kocaman Spor Toto Süper Lig

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