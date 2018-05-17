Fenerbahçe'de istifa şoku

Taraftar beni benimseyemedi Onların bu algısını yıkmak kolay değil" dediği ve istifa niyetinde olduğu belirtildi.

Aykut Kocaman istifa ediyor

1 / 6 Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, cumartesi günü takımının sezonu şampiyon olamaması durumunda ciddi bir şekilde istifayı düşündüğü kulübe yakın çevreler tarafından güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı.

2 / 6 Kocaman'ın taraftarın kendisine benimsemekte zorlandığını söylediği de öğrenildi.

3 / 6 Kocaman'ın yakın çevresine "Ligin en zor gol atan takımıyız ama 'takımı defansif oynatıyor' yaftası boynuma asılmış durumda.

4 / 6 Taraftar da öyle düşünüyor. Onların algısını değiştirmek kolay değil" dediği öğrenildi.

5 / 6 Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda şampiyon olamamaları durumunda baskının daha da artacağını ve taraftar algısının da değişmeyeceğini hesap ederek istifa etmeyi düşündüğü iddia ediliyor.