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Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor!

21.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası şampiyonluk şansı zora giren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kredisi iyice tükenirken, Joachim Löw ismi kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Fenerbahçe'nin gündemine gelen Alman teknik adamla ilgili Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Joachim Löw bombası patlıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe'de şampiyonluk şansı zora girerken, teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertli kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.Sezon başında sarı-lacivertli takımın şampiyonluk hasretini dindirmek için göreve getirilen genç teknik adam, lige iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

F.Bahçe yönetiminin yaşanan puan kayıpları sonrası Erol Bulut'la yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken, yerine ise Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü hocası Joachim Löw'ün göreve getirileceği öne sürülmüştü.F.Bahçe'de bir dönem görev yapan Alman teknik adamın da sarı-lacivertli camiayı çok sevdiği İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı belirtiliyordu.

ALMAN BASINI YAZDI

Löw ismi Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırırken, Alman basınından gelen flaş iddia sarı-lacivertlileri sevindirdi. Löw ile anlaşmak üzere olduğu belirtilen sarı-lacivertli kulübün bu anlaşma için sezon sonunu beklediği iddia edildi. Beşiktaş maçından alınamayan 3 puan nedeniyle kredisi artık tamamen tükenen Erol Bulut'un sezon sonunda kesin olarak görevine son verilecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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