Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Antalyaspor'un golcüsüne kafayı taktı! ''Bana onu alın''

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında golcü transferini atlamak istemiyor. Enner Valencia'nın yanına iyi bir golcü almak isteyen sarı-lacivertliler, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright ile flörtleşiyor.

ANTALYASPOR 10 MİLYON EURO İSTEDİ

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile masaya oturduğu ve Antalyaspor'un 10 milyon Euro'dan kapıyı açtığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin pazarlıklara başladığı ve sonraki satıştan pay gibi maddelerle bu rakamı aşağıya indirmek istediği öğrenildi.

JORGE JESUS: BANA ONU ALIN

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da transferine onay verdiği Haji Wright için ''Bana onu alın'' dediği öğrenildi. Uzun boyu ve kuvvetli fiziğiyle kendinden söz ettiren Haji Wright için devre arasında hareketli saatler yaşanabilir...



