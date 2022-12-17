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Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Antalyaspor'un golcüsüne kafayı taktı! ''Bana onu alın''

17.12.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler forvet transferine yoğun mesai harcıyor. Joao Pedro'nun sakatlığının ardından gaza basan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'un forveti Haji Wright'a göz dikti. Akdeniz temsilcisinde attığı gollerle kendinden söz ettiren ve milli takıma kadar yükselen Haji Wright için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'tan da olumlu rapor aldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Antalyaspor'un golcüsüne kafayı taktı! ''Bana onu alın''
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında golcü transferini atlamak istemiyor. Enner Valencia'nın yanına iyi bir golcü almak isteyen sarı-lacivertliler, Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright ile flörtleşiyor.

ANTALYASPOR 10 MİLYON EURO İSTEDİ

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile masaya oturduğu ve Antalyaspor'un 10 milyon Euro'dan kapıyı açtığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin pazarlıklara başladığı ve sonraki satıştan pay gibi maddelerle bu rakamı aşağıya indirmek istediği öğrenildi.

JORGE JESUS: BANA ONU ALIN

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da transferine onay verdiği Haji Wright için ''Bana onu alın'' dediği öğrenildi. Uzun boyu ve kuvvetli fiziğiyle kendinden söz ettiren Haji Wright için devre arasında hareketli saatler yaşanabilir...


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Antalyaspor fenerbahçe haji wright dünya kupası wright 10

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