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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik heyeti belli oldu! Tanıdık isim var...

14.06.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 2003-2008 arası oynayan ve Erol Bulut döneminde yardımcı antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, kulübe geri döndü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik heyeti belli oldu! Tanıdık isim var...

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun 'Teknik Menajer' olarak teknik kadroda görev alacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile görüşme gerçekleştirmişti. Aurelio'nun görevi resmileşti.

44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

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İşte Fenerbahçe'nin teknik ekibi

  1. Jorge Jesus (Teknik Direktör)
  2. João de Deus( Yardımcı Antrenör)
  3. Márcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)
  4. Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)
  5. Gil Henriques ( Maç Analisti)
  6. Rodrigo Araújo (Video Analist)
  7. Mário Branco (Operasyon Direktörü)
  8. Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)
  9. Marco Aurelio ( Teknik Menajer)

2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2020-2021 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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