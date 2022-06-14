Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik heyeti belli oldu! Tanıdık isim var...

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunun teknik ekibi resmen belli oldu. Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun 'Teknik Menajer' olarak teknik kadroda görev alacağını açıkladı.
Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile görüşme gerçekleştirmişti. Aurelio'nun görevi resmileşti.
44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.
İşte Fenerbahçe'nin teknik ekibi
2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2020-2021 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.
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