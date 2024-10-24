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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan zehir zemberek açıklama! ''Son 10 yıldır kupamız yok ama nedeni var"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.10.2024 16:47
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası TNT'ye konuştu. Sarı-lacivertli takımın hakkının yendiğini savunan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin kupa kazanamamasının nedeninin bu olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan zehir zemberek açıklama! ''Son 10 yıldır kupamız yok ama nedeni var"

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin bu sezonki durumu ve geçmişi hakkında özel röportaj verdi.

SAMSUNSPOR MAÇINA ÖFKELİ

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Ligde oynanan Samsunspor maçının son anlarında yedikleri golle sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozulmuştu. Mourinho, verdiği röportajda Samsunspor maçına dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'NİN SON 10 YILDA KUPASI YOK"

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TNT'ye röportaj veren Mourinho, "Son maçta 2-2 berabere kaldık. Sadece Fenerbahçe bu şekilde bir gol yiyebilirdi. Sadece Fenerbahçe. Başka bir takım, o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı. Fenerbahçe'nin son 10 yılına baktığınızda iyi antrenörler, iyi futbolcular, çok adanmış bir başkan ve yönetim kurulu görürsünüz. Ama son 10 yıldır kupası yok. Bunun bir nedeni var." dedi.

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José Mourinho fenerbahçe
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