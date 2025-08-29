Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından yerine gelecek isim için adaylar belli oldu! Dünyaca ünlü teknik adam Jürgen Klopp için nabız yoklanacak...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile yollar resmen ayrıldı. Sarı lacivertli kulüp Mourinho’nun ardından yerine gelecek isim üzerinde çalışmalara başladı.

DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK ADAM LİSTEDE!

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Jose Mourinho’yu göndermesinin ardından teknik direktör olarak Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp’u gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ile görüşmek için randevu talep etti.

YÖNETİM KURULU İSMAİL KARTAL’I ÖNERDİ…

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ile görüşen yönetim kurulu üyeleri, Jose Mourinho'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ı geri getirmeyi teklif etti.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç henüz net karar vermezken, sarı-lacivertli takımda kısa süre içerisinde teknik direktör konusuyla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.

GÜNDEME GELDİLER

Fenerbahçe'de yönetim kurulunun bir kısmı ise geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ı çalıştıran Ange Postecoglou'nu önerdi.

Sarı lacivertlilerde yönetim kurulunda fikir ayrılıkları oluşurken, son dönemde ligde şampiyon olan teknik adamların yerli olması ibreyi Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı ve Volkan Demirel'e çevirdi.