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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibine takviye! Mourinho'nun yardımcıları değişiyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun teknik heyetindeki değişim süreci tamamlanmak üzere. Portekizli çalıştırıcıya, gelecek sezonda eşlik edecek isimlerin belli olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibine takviye! Mourinho'nun yardımcıları değişiyor!
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi teknik direktör Jose Mourinho’nun ekibini yenilemeyi düşünen Başkan Ali Koç, 3 antrenörle yollarını ayırırken, 2 yeni antrenörü de Mourinho'nun ekibine katacak. Teknik heyete katılması beklenen antrenörlerin bazılarının daha önce Mourinho ile çalıştığı bilgisi öğrenildi.

O İSİMLE YOLLAR AYRILDI!

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Jose Mourinho’nun ekibinde bulunan spor bilimcisi Stefano Rapetti Fenerbahçe'den ayrıldı. Ayrıca Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ekibinden Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile de yolların ayrılması bekleniyor.

YENİ ANTRENÖR İNGİLTERE’DEN

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Jose Mourinho'nun yeni yardımcısı, Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun yardımcılığını yapan António Dias oldu. Fenerbahçe'de teknik ekibe katılması beklenen diğer isimlerin Joao Tralhao, Pedro Machado veya Casa Pia’yı çalıştıran Portekizli João Pereira olacağı iddia edildi..

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transfer José Mourinho Ali Koç Antrenör fenerbahçe
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