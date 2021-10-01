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Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor

01.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Olymiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa için kararını verdi. Kanarya, son 6 maçta forma giyemeyen Jose Sosa'yı gözden çıkardı. Yıldız oyuncu da devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe 'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre; sakatlığı sebebiyle ligde ve Avrupa'da oynadığı son 6 maçta forma giyemeyen Jose Sosa gözden çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DEN JOSE SOSA KARARI

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa için devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yeni transferler sonrası forma şansı azalan ve yüksek maaşıyla dikkat çeken Jose Sosa'nın takımdan ayrılması halinde mali anlamda da rahatlama sağlanacak.

"JOSE SOSA TRANSFERİNİ ÇOK İSTERİM"

Arjantin ekiplerinden Estudiantes, altyapısında yetişen Jose Sosa'yı sezon başında istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Estudiantes Başkanı Martin Gorostegui, konuyla ilgili birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Jose Sosa transferinin gerçekleşmesini çok isterim" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez. Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı."

5 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Jose Sosa gol veya asist yapamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa
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