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Fenerbahçe'de kader ademı Harun Tekin!

18.04.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Başakşehir galibiyetinde kaleci Harun Tekin yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de kader ademı Harun Tekin!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında Başakşehir maçında kaleyi devralan Harun Tekin, karşılaşmanın kader oyuncusu oldu.

Deneyimli kaleci, Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen'e yaptığı müdahalenin ardından önce penaltı yaptırdı, ardından topun başına gelen Edin Visca'nın penaltısında gole izin vermedi.

Harun Tekin penaltının dışında da karşılaşmada 4 önemli pozisyonda gole izin vermedi.

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Penaltılardaki başarısıyla öne çıkan Harun Tekin, böylece kalede olduğu 22 penaltının 10'unda gole izin vermeyerek önemli bir istatistiğe de imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, 2014-15'ten bu yana en çok penaltı kurtaran oyuncu konumunda da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Harun Tekin
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
visça bilerek atmadı seneye fenerde olursa şaşırmayın şikeciler
KADER ADAMI VISCAMI HARUNMU BENCE VISCA TOPA OYLE BIR VURDUKI HARUNA NİŞAN ALDI OLAY BU
beni hic sasirtmadi,bu maci 4-1 aliriz demistim ve Harun penalti kurtarir demistim, lakayit olmadalardi 4 olucakti

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