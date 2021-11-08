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Fenerbahçe'de kaleci krizi! Derbide kaleye 2003'lü eldiven

08.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berke Özer de, bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Peki Fenerbahçe'de diğer kaleci opsiyonlarında kimler var?

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Derbide kaleye 2003'lü eldiven
Bartu Kulbilge

Bartu Kulbilge

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçı 2-2'lik beraberlike sonuçlanırken, sarı lacivertlilere maç sonrası Berke Özer'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin genç eldiveni sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

'AS' KALECİ KALMADI

Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık sonrası bıçak altına yatmış ve ilk yarıyı kapatmıştı. Berke Özer'in de sakatlığı sonrası sarı lacivertlilerde 'as takım kalecisi' kalmadı.

2 OPSİYON VAR

Öte yandan Fenerbahçe'de olası kaleci pozisyonu için 2 isi bulunuyor. 2003 doğumlu 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ve yine 2003 doğumlu Bartu Kulbilge.

BARTU KULBİLGE KİMDİR?

Bartu Kulbilge Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda sarı lacivertlilerin kalesini koruyan Serdar Kulbilge'nin oğlu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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