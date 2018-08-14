Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda bazı yabancı oyuncularla da yolların ayrılması gündemde. Yabancı oyunculardan öne çıkan isimler kaleci Kameni ile Dirar. Sarı-lacivertli yönetimin iki oyuncu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)
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