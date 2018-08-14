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Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Cocu'nun raporu doğrultusunda Kameni ve Dirar'ın satış listesini konulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda bazı yabancı oyuncularla da yolların ayrılması gündemde. Yabancı oyunculardan öne çıkan isimler kaleci Kameni ile Dirar. Sarı-lacivertli yönetimin iki oyuncu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Kameni Dirar

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