Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda bazı yabancı oyuncularla da yolların ayrılması gündemde. Yabancı oyunculardan öne çıkan isimler kaleci Kameni ile Dirar. Sarı-lacivertli yönetimin iki oyuncu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)



