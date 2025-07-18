Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve önümüzdeki sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, vitesi yükseltti.

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve herek karakteri gerekse performansıyla taraftarın sevgilisi olan Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı.

Sarı-lacivertlilerin, PSG'den Skriniar'ın yanı sıra bir başka yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

SKRINIAR'DA İŞLEM TAMAM

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Milan Skriniar, bonservisiyle transfer ediliyor. Slovak yıldızla anlaşma büyük ölçüde sağlandığı öğrenilirken Fenerbahçe, PSG ile ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor ve transferin yaklaşık 10 milyon euro'ya tamamlanması bekleniyor.

UÇAKTA BİR YILDIZ DAHA

Öte yandan Fenerbahçe, Skriniar'ın yanı sıra PSG'den Marco Asensio'yu da kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Asensio transferinde de son aşamaya geldi ve oyuncuyla görüşmeler devam ediyor.

21 MAÇTA 9 GOLE ETKİ

Milan Skriniar, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Marco Asensio ise geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Aston Villa'da 21 maçta 8 gol ve 1 asist kaydetti.