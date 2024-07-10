SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de 'KAP' bekleniyor! Mourinho'nun çok istiyordu... Transferde mutlu son

Fenerbahçe'de 'KAP' bekleniyor! Mourinho'nun çok istiyordu... Transferde mutlu son

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 14:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mourinho'nun çok istediği bir isimde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 'KAP' bekleniyor! Mourinho'nun çok istiyordu... Transferde mutlu son

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde ilk hamlesini yapmaya çok yakın. Sarı-Lacivertlilerde Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferini çok istediği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Al-Ahli kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.

MOURINHO'DAN TELEFON

thumbs_b_c_a3624f3ce98803a72fecf272dac2cc87

Mourinho'nun kendisini araması sonrası kulübünden izin isteyen Maximin'in bu hamlesi sonrası Sarı-Lacivertliler, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

saint-maximin-allan-2023-2024-al-ahli-1033887372hjpg-1697041464-118975

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

'KAP' BEKLENİYOR

1690732817213_5af172b4-f7ad-4d22-a7b9-62b132fbf4a0

Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararıHerkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
Sarı-Lacivertliler çok kızacak! G.Saray'a bir eski F.Bahçeli daha...Sarı-Lacivertliler çok kızacak! G.Saray'a bir eski F.Bahçeli daha...
Türkiye formasıyla sahaya atladı, İspanya'nın sevincini kursağında bıraktıTürkiye formasıyla sahaya atladı, İspanya'nın sevincini kursağında bıraktı
Anahtar Kelimeler:
fener fenerbahçe mourinho
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Emekli zammı toplantısı: Son değerlendirme için masaya oturacaklar... 17 Temmuz kritik tarih

Son dakika: Emekli zammı toplantısı: Son değerlendirme için masaya oturacaklar... 17 Temmuz kritik tarih

Milyonlarca vatandaş bekliyordu, işte hükümetin son asgari ücret kararı!

Milyonlarca vatandaş bekliyordu, işte hükümetin son asgari ücret kararı!

Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Sarı-Lacivertliler çok kızacak! G.Saray'a bir eski F.Bahçeli daha...

Sarı-Lacivertliler çok kızacak! G.Saray'a bir eski F.Bahçeli daha...

Türkiye formasıyla sahaya atladı, İspanya'nın sevincini kursağında bıraktı

Türkiye formasıyla sahaya atladı, İspanya'nın sevincini kursağında bıraktı

F.Bahçe'den gece 4'te transfer açıklaması!

F.Bahçe'den gece 4'te transfer açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.