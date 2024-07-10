Fenerbahçe'de 'KAP' bekleniyor! Mourinho'nun çok istiyordu... Transferde mutlu son

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde ilk hamlesini yapmaya çok yakın. Sarı-Lacivertlilerde Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferini çok istediği Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Al-Ahli kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.

MOURINHO'DAN TELEFON

Mourinho'nun kendisini araması sonrası kulübünden izin isteyen Maximin'in bu hamlesi sonrası Sarı-Lacivertliler, Arabistan ekibini de ikna etmeyi başardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

'KAP' BEKLENİYOR

Yapılan anlaşmada maaşın bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Sarı lacivertli kulüp resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.





