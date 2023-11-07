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Fenerbahçe'de 'kayıp' aranıyor! Sezon başında transfer edilen Cengiz Ünder'e yoğun eleştiri var

07.11.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon euro bedelle transfer ettiği Cengiz Ünder takımda süre bulamıyor. 20 maçı geride bırakan sarı-lacivertlilerde yalnızca 140 dakika oynayabilen milli oyuncu için tehlike çanları çalmaya başladı.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder'in forma giyememesi eleştirilmeye başladı.

YALNIZCA 140 DAKİKA OYNADI

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Türk futbolunun en pahalı transferleri arasında giren Cengiz Ünder, yalnızca 6 karşılaşmada forma giyebildi. Bu 6 karşılaşmanın sadece 3'ünde 11'de çıkan Cengiz Ünder 140 dakika sahada kalabildi.

SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

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Cengiz, sürekli sakatlıklarla boğuşurken önce adalesindeki yırtık nedeniyle takımdan uzak kaldı, ardından şanssız bir şekilde adele ağrısı nedeniyle takımla çalışmalara başlayamadı.

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Cengiz Ünder fenerbahçe sezon 15 milyon euro

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