Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu bilmecesi devam ediyor! Kritik toplantıdan yine sonuç çıkmadı... Gazeteci İbrahim Seten'den transfere dair büyük iddia

Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin üzüntüsü yaşanmaya devam ederken, Kerem Aktürkoğlu transferi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler maç sonrası Portekiz ekibi ile bir toplantı daha gerçekleştirdi.

TOPLANTI SONA ERDİ!

Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için bugün yaptıkları görüşmede anlaşma sağlayamadı. Sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nu almadan havalimanına doğru harekete geçti.

GÖRÜŞMELER DEVAM…

İki tarafın Kerem Aktürkoğlu transferi için görüşmelere devam edeceği fakat daha önce anlaşılan 22.5+2.5 milyon euroluk teklifin yükseltilmesi istendiği gelen bilgiler arasında.

BÜYÜK BİR İDDİA GELDİ!

Medya camiasında adı ‘Baron’ diye de bilinen gazeteci İbrahim Seten’in attığı tweet’e göre, ‘‘Benfica, F.Bahçe’nin 25 milyon €’luk teklifini reddedip, Kerem’i satmaktan vazgeçti.. Ben böyle aşağılanma görmedim.. Paranla rezil olmak tam da bu..’’ ifadelerini kullandı.