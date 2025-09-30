Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı! Antalyaspor maçı sonrası olanlar oldu

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ve oldukça zorlu bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye kulüp bonservis rekoru kırarak transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da şu ana kadar 4 maça çıktı.

Şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda henüz gol katkısında bulunmayan yalnızca 1 kez asist yapan 27 yaşındaki oyuncu oyun anlamında da eleştirilerin hedefinde...

24 TOP KAYBIYLA REKOR KIRDI

Skora katkısı bir yana Kerem'in saha içinde sergilediği performans da taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Milli futbolcu, Pazar akşamı oynanan Antalyaspor mücadelesinde 53 kez topla buluşurken, 24 defa da top kaybı yaptı ve rekor kırdı.

TARAFTARDAN TEPKİ VAR

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem'in bu performansından şu anda memnun değil. Sosyal medyada oyuncuya tepkiler var.