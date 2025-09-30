SPOR

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı! Antalyaspor maçı sonrası olanlar oldu

Fenerbahçe’nin rekor bonservisle transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla henüz beklenen etkiyi gösteremedi. Ligde ve Avrupa’da çıktığı 4 maçta yalnızca 1 asist üretebilen milli futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasında 24 top kaybıyla dikkat çekerken taraftarların yoğun eleştirisine maruz kaldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen ve oldukça zorlu bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye kulüp bonservis rekoru kırarak transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Sarı-Lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da şu ana kadar 4 maça çıktı.

Şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda henüz gol katkısında bulunmayan yalnızca 1 kez asist yapan 27 yaşındaki oyuncu oyun anlamında da eleştirilerin hedefinde...

24 TOP KAYBIYLA REKOR KIRDI

Skora katkısı bir yana Kerem'in saha içinde sergilediği performans da taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Milli futbolcu, Pazar akşamı oynanan Antalyaspor mücadelesinde 53 kez topla buluşurken, 24 defa da top kaybı yaptı ve rekor kırdı.

TARAFTARDAN TEPKİ VAR

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem'in bu performansından şu anda memnun değil. Sosyal medyada oyuncuya tepkiler var.

