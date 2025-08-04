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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esiyor! Benfica ile görüşmeler devam ederken, Portekiz'den müjdeli bir haber geldi...

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu sesleri yükselmeye devam ediyor. Portekiz’e transferi bitirmeye giden Hakan Safi büyük uğraş gösterirken, Portekiz ekibinden gelen haber sarı lacivertli taraftarları sevindirdi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esiyor! Benfica ile görüşmeler devam ederken, Portekiz'den müjdeli bir haber geldi...
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Süper Lig devi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için Portekiz’e kamp kurdu. Yıldız oyuncunun bonservisi için her türlü fedakarlığa hazır olan sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Bunun ardından Portekiz’den gelen haber ise müjde olara yorumlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAHİL EDİLMEDİ

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esiyor! Benfica ile görüşmeler devam ederken, Portekiz den müjdeli bir haber geldi... 1

Yıldız kanat oyuncusu kulübü Benfica tarafından Şampiyonlar Ligi’nd oynayacakları Nice karşılaşması öncesi kadroya alınmadı. Kerem’in Nice maçı öncesi son antrenmanda sakatlandığı iddia edildi. Bu gelişme Kerem’in Fenerbahçe'ye transferinin yakın zamanda biteceği şeklinde yorumlandı.

KEREM TAMAM SIRA BENFİCA’DA

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esiyor! Benfica ile görüşmeler devam ederken, Portekiz den müjdeli bir haber geldi... 2

Portekiz’e transferi resmen bitirmeye giden Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi, Milli oyuncu ile yıllık 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varırken, Benfica’nın 25 milyon euro inadını kırmak istiyor. Fenerbahçe ile Benfica arasında şu ana kadar resmi bir anlaşma olmamakla birlikte, transfer için büyük uğraş verildiği ve yakın zamanda sonuçlanacağı iddia edildi. Öte yandan Nice maçı kadrosuna alınmayan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi biter bitmez Hakan Safi'nin özel jetiyle İstanbul'a getirileceği bildirildi.

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