Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu seferberliği yine başladı! Yıldız fubolcu Benfica yönetimine rest çekerek ipleri kopardı...

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tam gaz ediyor. Jose Mourinho’nun takımdan gönderilmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu’nun geleceği konusunda belirsizlik olacağı düşünülürken, sarı lacivertlilerden sıcak bir hamle geldi. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelmek için Benfica’ya rest çekti.

YENİ TEKLİF YAPILDI!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre, Fenerbahçe, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı son teklifte ödeme planını değiştirdi ve Benfica'ya yeniden sundu. Aktürkoğlu, teklifin kabul edilmesi için kulübüne büyük baskı yapıyor.

REST ÇEKTİ

Gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre ise Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya sert bir hareket geldi. Seten’in iddiasına göre Kerem, "Bundan sonra hiçbir idmana çıkmayacağım. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum." şeklinde rest çektiği belirtildi.