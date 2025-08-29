SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu seferberliği yine başladı! Yıldız fubolcu Benfica yönetimine rest çekerek ipleri kopardı...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun gönderilirken, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe için Benfica’ya rest çekti. İpler kopma noktasına geldi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu seferberliği yine başladı! Yıldız fubolcu Benfica yönetimine rest çekerek ipleri kopardı...
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tam gaz ediyor. Jose Mourinho’nun takımdan gönderilmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu’nun geleceği konusunda belirsizlik olacağı düşünülürken, sarı lacivertlilerden sıcak bir hamle geldi. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye gelmek için Benfica’ya rest çekti.

YENİ TEKLİF YAPILDI!

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu seferberliği yine başladı! Yıldız fubolcu Benfica yönetimine rest çekerek ipleri kopardı... 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre, Fenerbahçe, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı son teklifte ödeme planını değiştirdi ve Benfica'ya yeniden sundu. Aktürkoğlu, teklifin kabul edilmesi için kulübüne büyük baskı yapıyor.

REST ÇEKTİ

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu seferberliği yine başladı! Yıldız fubolcu Benfica yönetimine rest çekerek ipleri kopardı... 2

Gazeteci İbrahim Seten’in haberine göre ise Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya sert bir hareket geldi. Seten’in iddiasına göre Kerem, "Bundan sonra hiçbir idmana çıkmayacağım. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum." şeklinde rest çektiği belirtildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...
İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı! İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
transfer SL Benfica Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.