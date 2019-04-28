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Fenerbahçe'de kiralık oynayan Islam Slimani ile görüşmelere başlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Sporting ile Leicester City arasında Fenerbahçeli Slimani’nin transferine ilişkin görüşmelerin başladığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Islam Slimani ile görüşmelere başlandı

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak beklentilerin çok uzağında kalan Islam Slimani, eski takımı Sporting Lizbon'a dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon lig maçlarında yalnıza bir kez fileleri havalandırabilen Cezayirli golcü, son yedi maçın ise kadrosunda yer almadı.

Portekiz basınınında çıkan habere göre Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Slimani'yi transfer etmek için Leicester City ile görüşmelere başladı. Lizbon ekibinin bu transferde öncelikli hedefinin futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak olduğu, kontratta satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi. Slimani’nin Leicester City ile 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinin en iyi yıllarını Sporting'de geçiren Slimani, Portekiz ekibinde 112 maçta 57 gol kaydetmişti. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 25 maça çıkarken 5 gol atabilmişti. Slimani, Süper Lig'de ise 15 maçta sadece 1 gol atmıştı.

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Fenerbahçe slimani sporting leicester city Spor Toto Süper Lig İngiltere Portekiz

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