Fenerbahçe'de korkulan oldu, Mourinho'nun morali yerle bir... Yeni transferi UEFA'ya yazamayacak! En az 1 ay yok

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 3 ismin sakatlanması büyük bir moral bozukluğu yaratmıştı. Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Diego Carlos'un yanı sıra Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek sakatlanarak oyuna devam edememişti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan sakatlıklar sonrası oyuncuların son durumuna dair Fenerbahçe resmi hesabından bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır." denildi.

PEKİ SAKATLANAN BU İSİMLER SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

YUSUF AKÇİÇEK

Erzurumspor maçında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan ve dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınmak zorunda kalan Yusuf'ta korkulan olmadı. MR sonuçları belli olan Yusuf Akçiçek'in dizinde önemli bir soruna rastlanmadı. Genç oyuncunun yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ALEXANDER DJIKU

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku ise Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

DIEGO CARLOS

Fenerbahçe'de en çok korkulan isim Diego Carlos'tan ise kötü haber geldi. Yusuf Akçiçek gibi dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoper, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA'ya bildirilecek listede güncelleme yapması bekleniyor.