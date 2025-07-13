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Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Yıldız oyuncu Anderson Talisca 1 ay sahalardan uzak kalacak...

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında yaşanan sakatlık can sıktı. Yıldız futbolcu Andeson Talisca’nın sakatlığı ile ilgili detaylar açıklandı.

Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Yıldız oyuncu Anderson Talisca 1 ay sahalardan uzak kalacak...
Burak Kavuncu
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, dün hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelede yıldız golcü oyuncu Anderson Talisca, sakatlık geçirdi. Maçın ardından yapılan tetkiklerin ardından Talisca’nın Portekiz kamp kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Anderson Talisca’nın, arka adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ARKA ADALE YARALANMASI…

Fenerbahçe de korkutan sakatlık! Yıldız oyuncu Anderson Talisca 1 ay sahalardan uzak kalacak... 1

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi…

"Talisca, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Anderson Talisca Sakatlık fenerbahçe
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