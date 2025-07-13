Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Yıldız oyuncu Anderson Talisca 1 ay sahalardan uzak kalacak...

Fenerbahçe, dün hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelede yıldız golcü oyuncu Anderson Talisca, sakatlık geçirdi. Maçın ardından yapılan tetkiklerin ardından Talisca’nın Portekiz kamp kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Anderson Talisca’nın, arka adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi…
"Talisca, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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