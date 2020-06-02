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Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de dün A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün futbol A takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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