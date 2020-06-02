Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dün futbol A takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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