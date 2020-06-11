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Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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