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Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2020 22:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

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