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Fenerbahçe'de kovulan antrenör Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın akrabası çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2018 08:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevine son verilen isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.

Fenerbahçe'de kovulan antrenör Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın akrabası çıktı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde başkan Ali Koç üç antrenörün görevine son vermişti. Bu üç antrenörden biri olan ve bilgi sızdırmakla suçlanan isimlerden Turgay Altay, Aykut Kocaman'ın yakın akrabası çıktı.

AYKUT KOCAMAN'IN ANALİSTİ

Uzun yıllardır Aykut Kocaman ile birlikte çalışan Altay, başarılı teknik adamın analisti olarak görev yapıyordu. Antrenör ekibinin en önemli isimlerinden olan Altay aynı zamanda Aykut Kocaman'ın yakın akrabalarından biri.

Turgay Altay kimdir?

Adı:Turgay Altay
Doğum tarihi:16.02.1980
Doğum Yeri: İstanbul
Medeni Durumu:Bekar
Antrenörlüğe Başlama Tarihi: 2004
Fenerbahçe'ye Geliş Tarihi: 2004

Daha Önce Çalıştırdığı Takımlar:

Başarıları: Mini Minikler Ligi Şampiyonluğu
Mini Minikler Türkiye 3.'lüğü

1591

Alper Aşçı kimdir?

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan ve bu sezon da takımda bulunan ve Ali Koç'un bilgi sızdırıyorlar dediği Alper Aşçı, aynı zamanda Dr Alper Aşçı'ya geçtiğimiz sezon futbolcular seri katil lakabını takmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, . Sarı-lacivertli oyuncular, kampta zorlu koşu programları hazırlayan Aşçı'ya "Maşallah hoca, sabah-akşam sanat yapıyorsun! En mutlu günlerin değil mi..." diyerek takılmıştı.

Murat Öztürk kimdir?

Murat Öztürk, eski futbolcu ve antrenör. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği'de başlamıştır. Antrenörlük lisansını 2003 yılında almıştır. 2004-2008 yılları arası Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü yapmıştır. (FUTBOLA ARENA)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Turgay Altay aykut kocaman Murat Öztürk Alper Aşçı

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