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Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sarı kart alarmı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.03.2025 12:25
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK'ye konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sarı kart alarmı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi 4 isim ceza sınırında.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SINIRDALAR!

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Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de 3'er sarı kart gören Flip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş oynanacak mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sınırda olan 4 futbolcu arasında Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de başlaması beklenen tek oyuncu Filip Kostic.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe
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