Fenerbahçe'de kriz kapıda! Erol Bulut'un son şansı...

Spor Toto Süper Lig’in son sırasında yer alan Gençlerbirliği’ne evinde 2-1 kaybeden Fenerbahçe büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 7 yıldır ligde şampiyon olamayıp kupa dahi kazanamayan sarı-lacivertliler, bu sezon da başarısızlıkların gelmesiyle ciddi bir krizin eşiğine geldi.

BEŞİKTAŞ KADER MAÇI OLACAK

Bu hafta Beşiktaş’a konuk olacak Fenerbahçe, birçok yönden kader maçına çıkacak. Özellikle Kadıköy’de dip yapan sarı-lacivertlilerde hem son 3 senedir yapılan hatalar hem de sezon başından beri gelen yanlış kararlar bugünkü tabloyu hazırladı. Hem yönetim hem de teknik heyet tarafı çok tartışılır oldu. İşte Fenerbahçe’nin hayal kırıklığa giden yolu:

YÖNETİM TARAFI

3 senede 51 transfer gerçekleşti, 2 sportif direktör ve 6 farklı hoca görevlendirildi, sportif başarı hiç gelmedi. Bu sezon 24 transfer yapıldı, ancak Pelkas, Szalai ve Osayi-Samuel dışında nokta atışı isim olmadı.

3 SENEDİR FORVETTE SIKINTI

Forvet transferinde üç senedir sıkıntı yaşanıyor. Slimani ile başlayan süreç bu sezon Samatta, Cisse, Ademi gibi vasat isimlerle daha da kötü sürdü. Kadıköy’ün tüm büyüsü bozuldu. Üç senede hem derbilerde hem de lig ve kupada hedefler bir bir iç sahada tüketildi.