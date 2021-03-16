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Fenerbahçe'de kriz kapıda! Erol Bulut'un son şansı...

16.03.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kriz kapıda! Erol Bulut'un son şansı...

7 yıldır ligde umduğunu bulamayan ve kupaya hasret kalan Fenerbahçe, hem yönetimin hem de teknik heyetin hataları sonucu ciddi bir krizin eşiğine geldi.

Spor Toto Süper Lig’in son sırasında yer alan Gençlerbirliği’ne evinde 2-1 kaybeden Fenerbahçe büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 7 yıldır ligde şampiyon olamayıp kupa dahi kazanamayan sarı-lacivertliler, bu sezon da başarısızlıkların gelmesiyle ciddi bir krizin eşiğine geldi.

BEŞİKTAŞ KADER MAÇI OLACAK

Bu hafta Beşiktaş’a konuk olacak Fenerbahçe, birçok yönden kader maçına çıkacak. Özellikle Kadıköy’de dip yapan sarı-lacivertlilerde hem son 3 senedir yapılan hatalar hem de sezon başından beri gelen yanlış kararlar bugünkü tabloyu hazırladı. Hem yönetim hem de teknik heyet tarafı çok tartışılır oldu. İşte Fenerbahçe’nin hayal kırıklığa giden yolu:

YÖNETİM TARAFI

3 senede 51 transfer gerçekleşti, 2 sportif direktör ve 6 farklı hoca görevlendirildi, sportif başarı hiç gelmedi. Bu sezon 24 transfer yapıldı, ancak Pelkas, Szalai ve Osayi-Samuel dışında nokta atışı isim olmadı.

3 SENEDİR FORVETTE SIKINTI

Forvet transferinde üç senedir sıkıntı yaşanıyor. Slimani ile başlayan süreç bu sezon Samatta, Cisse, Ademi gibi vasat isimlerle daha da kötü sürdü. Kadıköy’ün tüm büyüsü bozuldu. Üç senede hem derbilerde hem de lig ve kupada hedefler bir bir iç sahada tüketildi.

100 GÜN HOCASIZ KALDI

Hızlı kararlar bir türlü alınamadı. Öyle ki Ersun Yanal sonrası Fenerbahçe, 100 gün hocasız kaldı, Tahir Karapınar’la durum geçiştirildi.

ASIL İHTİYAÇLAR GİDERİLMEDİ

Fenerbahçe sorunu hep saha dışında aradı. TFF, yayıncı kuruluş, MHK ile yaşanan sıkıntılar hep sonuçsuz kaldı. Ocak ayında takımın eksikleri belli iken Mesut Özil ve İrfan Can gibi aynı bölgeden iki oyuncu geldi, asıl ihtiyaçlar giderilmedi.

TEKNİK HEYET TARAFI

Fenerbahçe, 29 haftadır ideal bir ilk 11 bulamadı. Her maçta 11’ler çıktı. Dimitris Pelkas konusu başta olmak üzere oyuncuların gerçek mevkiilerinde çözüm sağlanamadı. Kadıköy’deki soruna bir türlü çare bulunamadı. Erol Bulut son açıklamasında açıklayıcı bir ifade kullanamadı.

B PLANSIZ SAHAYA ÇIKTI

Teknik heyette özellikle Erol Bulut’un yardımcılarının tecrübesiz kalışıyla karar almalarda sorunlar yaşandı, otorite kurulamadı. Caner Erkin konusu başta olmak üzere otorite boşluğu dikkat çekti. Takımın kendine özgü bir oyun tarzı hiç olmadı, sürekli B plansız sahaya çıkan Fenerbahçe’yi tüm rakipleri kolaylıkla çözdü.

EROL BULUT DERBİDE OLACAK

Ligde Gençlerbirliği yenilgisiyle üzülen Fenerbahçe’de gözler teknik direktör Erol Bulut’a çevrildi. Ancak şu anda sarı-lacivertlilerde Bulut’la devam kararı öne çıkıyor.

BERABERLİKTE BİLE...

En azından hafta sonu yapılacak Beşiktaş derbisinde de 45 yaşındaki teknik adamın olması hesaplanıyor. Ancak alınacak bir beraberlik ya da yenilgide Erol Bulut’la yolların ayrılması planlanıyor. Öte yandan takım dünü izinli geçirdi. Beşiktaş derbisinin hazırlıkları bugün başlayacak.

FORVETLER CİDDİ HAYAL KIRIKLIĞI

Kötü sonuçların yanı sıra kadroda yer alan forvetlerin başarısızlığı çok konuşuluyor. Samatta, Cisse, Thiam ve Valencia ile beraber ocak ayında Karagümrük’e kiralanan Ademi çare olamadı. Özellikle 6 milyon euro bedelli Samatta 4 golde kaldı. Cisse de 4 gol bulurken, Thiam 6 gol attı. Valencia da 5 gol kaydederken, genelde kanat oynadı. Ademi ise hiç skor üretemedi.

RAKİPLERDE TAM TERSİ

Rakiplerin yıldızları ise tam tersine daha iyi oynadı. 3 ay sakatlıklarla uğraşan Falcao bile 8 gole ulaşırken, ocak ayında gelen Onyekuru ve Mustafa Muhammed 5’er golden 10 gol kaydetti. Beşiktaş’ta da Aboubakar 15, Cyle Larin 14 golle toplamda 29 kez ağları sarstı. Cenk Tosun bile ilk maçında 2 gol attı.

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