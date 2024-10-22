Fenerbahçe'de krizin adı: Osayi-Samuel! Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu... Premier Lig yolcusu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışında ağır darbe alan sarı - lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen deplasman kafilesine alınmayan Nijeryalı oyuncu, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öne sürülüyor.

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Osayi-Samuel’in Fenerbahçe’den yıllık 2,5 milyon euro maaş talep ettiği, ancak yönetimin bu isteği reddettiği öne sürüldü.

PREMIER LİG'E GİDEBİLİR

Pazarlık sürecinde iki taraf arasında 1 milyon euro’luk bir fark olduğu gelen bilgiler arasında. Eğer Osayi-Samuel, arzu ettiği teklifi alamazsa, yaz aylarında takımdan bedelsiz olarak ayrılma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun daha önce teklif aldığı üç Premier Lig kulübünden birine transfer olmasının beklendiği ifade ediliyor.

OSAYI'NİN RAKAMLARI

Bright Osayi-Samuel ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Queens Park Rangers'tan transfer edilerek 145 maçta 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro.