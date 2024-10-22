Fenerbahçe'de krizin adı: Osayi-Samuel! Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu... Premier Lig yolcusu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışında ağır darbe alan sarı - lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen deplasman kafilesine alınmayan Nijeryalı oyuncu, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öne sürülüyor.
Osayi-Samuel’in Fenerbahçe’den yıllık 2,5 milyon euro maaş talep ettiği, ancak yönetimin bu isteği reddettiği öne sürüldü.
Pazarlık sürecinde iki taraf arasında 1 milyon euro’luk bir fark olduğu gelen bilgiler arasında. Eğer Osayi-Samuel, arzu ettiği teklifi alamazsa, yaz aylarında takımdan bedelsiz olarak ayrılma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun daha önce teklif aldığı üç Premier Lig kulübünden birine transfer olmasının beklendiği ifade ediliyor.
Bright Osayi-Samuel ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Queens Park Rangers'tan transfer edilerek 145 maçta 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro.