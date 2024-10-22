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Fenerbahçe'de krizin adı: Osayi-Samuel! Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu... Premier Lig yolcusu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.10.2024 18:12
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in kadroya dahil edilmemesi şaşırtmıştı. Bırakılan 2 puan sonrası şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de bir de Osayi-Samuel'in geleceği hakkında spekülasyonlar arttı. Önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan sağ bek oyuncusu ile henüz yeni kontrat için anlaşma sağlanamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de krizin adı: Osayi-Samuel! Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu... Premier Lig yolcusu!
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Zirve yarışında ağır darbe alan sarı - lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen deplasman kafilesine alınmayan Nijeryalı oyuncu, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öne sürülüyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

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Osayi-Samuel’in Fenerbahçe’den yıllık 2,5 milyon euro maaş talep ettiği, ancak yönetimin bu isteği reddettiği öne sürüldü.

PREMIER LİG'E GİDEBİLİR

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Pazarlık sürecinde iki taraf arasında 1 milyon euro’luk bir fark olduğu gelen bilgiler arasında. Eğer Osayi-Samuel, arzu ettiği teklifi alamazsa, yaz aylarında takımdan bedelsiz olarak ayrılma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun daha önce teklif aldığı üç Premier Lig kulübünden birine transfer olmasının beklendiği ifade ediliyor.

OSAYI'NİN RAKAMLARI

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Bright Osayi-Samuel ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Queens Park Rangers'tan transfer edilerek 145 maçta 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Nijeryalı yıldızın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

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Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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