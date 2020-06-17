Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe'de kupa hasreti 6 sezona çıktı.

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yıllarından birini yaşayan ve yeni sezona 3 kupa parolasıyla giren sarı-lacivertliler, ligin bitimine 7 hafta kala hedefsiz kaldı. Sezona ligde etkili bir performans göstererek başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı şampiyonluk potasında tamamladı. İkinci devreye üst üste 2 galibiyetle giren sarı-lacivertliler, sonrasında ise gösterdiği kötü performansla zirvenin oldukça uzağında kaldı.

Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan seride üst üste 7 maçtan galibiyetle ayrılamayınca şampiyonluk yarışından koptu. Taraftarına uzun süredir kupa sevinci yaşatamayan ve son olarak bunu 2013-2014 sezonunda başarabilen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışından kopunca öncelikli hedefi Ziraat Türkiye Kupası olarak belirledi.

Bu kulvarda yarı finale kadar yükselen Fenerbahçe, sezonun flaş ekibi Trabzonspor'a elenerek kupa hayalini bir sonraki sezona ertelemek zorunda kaldı.