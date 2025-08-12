SPOR

Fenerbahçe'de loca krizi sona erdi! Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki loca söylemleri yerini buldu...

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Yüksek Divan Kurulu toplantısında kendisine loca satılmadığını ve bu yüzden maçlara gelemediğini belirtmişti. Başkan Ali Koç’un yardımıyla loca sorunu ortadan kalktı.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz ay düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Chobani Stadyumu’ndan loca almadığını söylemişti. Başkan Ali Koç’un ‘‘Benim locamı alın’’ sözleri ise toplantıya damga vurmuştu. Loca sorunu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

LOCA POLEMİĞİ YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe de loca krizi sona erdi! Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki loca söylemleri yerini buldu... 1

Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım loca alamadığını bu yüzden de 7 yıldır maçlara gelemediğini ve İngiliz ekibi Chelsea'den loca alarak kızı Yaz ile beraber İngiltere'ye maçları izlemeye gittiğini söylemişti. Bu siteme Başkan Ali Koç’tan cevap gecikmemişti. Koç, "Başkanım isterseniz benim locamı alın" dedi ve Aziz Yıldırım da oturduğu yerden kalkarak Koç'un yanına gidip öperek “Ama imza isterim” demişti.

ALİ KOÇ: ‘‘BAZI İNSANLARIN SÖZÜ YETER!’’

Fenerbahçe de loca krizi sona erdi! Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki loca söylemleri yerini buldu... 2

Başkan Ali Koç ise "Bazı insanların sözü yeter, bazılarının imzası lazım olur. Bazılarının da ikisi de yetmez. Milyonların önünde söz verdim, ne imzası" diyerek loca problemini çözeceğini belirtmişti.

AZİZ YILDIRIM LOCASINA KAVUŞTU!

Fenerbahçe de loca krizi sona erdi! Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki loca söylemleri yerini buldu... 3

Gazeteci Tahir Kum’un haberine göre Aziz Yıldırım, kulüp tarafından kendisine önerilen ve daha önce Avis’e ait olan 208 numaralı locayı, gerekli ödemelerini yaparak teslim aldı. Böylelikle Fenerbahçe'de loca krizi sona erdi.

