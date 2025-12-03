Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA tarihinde bir ilki başardı!

Amerikan Basketbol ligi (NBA)'de önceki gece Utah Jazz ile karşılaşan Houston Rockets karşılaşmadan 133-125’lik skorla mağlup ayrılırken, Milli basketbolcumuz çarpıcı bir istatistik gerçekleştirdi.

ALPEREN ŞENGÜN, UTAH JAZZ MAÇINDA BİR İLKİ BAŞARDI!

Elias Sports Bureau’nun verilerine göre Alperen Şengün, NBA tarihinde bir maçta en az 30 sayı, 14 asist ve 5 blok üreten ilk oyuncu olmayı başardı. Alperen Utah maçında 31 sayı, 14 asist, 8 ribaund, 5 blok ve 2 top çalma istatistikleriyle oynadı.

UTAH JAZZ HOUSTAN'A ACIMADI!

Utah Jazz, Houston Rockets'i 133-125’lik skorla yenerken, Houston cephesinde Kevin Durant 32 sayı – 9 ribaund – 5 asist, Amen Thompson 23 sayı – 8 ribaund, Jabari Smith 12 sayı – 7 ribaund, Aaron Holiday 10 sayı, Reed Sheppard ise 9 sayı ile mücadele etti.