SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA tarihinde bir ilki başardı!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcumuz Alperen Şengün rekorlar kırmaya devam ediyor. Önceki gece Utah Jazz maçında gösterdiği performansla geceye damga vuran Alperen NBA tarihine geçecek bir rekora da ulaştı.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA tarihinde bir ilki başardı!
Burak Kavuncu

Amerikan Basketbol ligi (NBA)'de önceki gece Utah Jazz ile karşılaşan Houston Rockets karşılaşmadan 133-125’lik skorla mağlup ayrılırken, Milli basketbolcumuz çarpıcı bir istatistik gerçekleştirdi.

ALPEREN ŞENGÜN, UTAH JAZZ MAÇINDA BİR İLKİ BAŞARDI!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA tarihinde bir ilki başardı! 1

Elias Sports Bureau’nun verilerine göre Alperen Şengün, NBA tarihinde bir maçta en az 30 sayı, 14 asist ve 5 blok üreten ilk oyuncu olmayı başardı. Alperen Utah maçında 31 sayı, 14 asist, 8 ribaund, 5 blok ve 2 top çalma istatistikleriyle oynadı.

UTAH JAZZ HOUSTAN'A ACIMADI!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA tarihinde bir ilki başardı! 2

Utah Jazz, Houston Rockets'i 133-125’lik skorla yenerken, Houston cephesinde Kevin Durant 32 sayı – 9 ribaund – 5 asist, Amen Thompson 23 sayı – 8 ribaund, Jabari Smith 12 sayı – 7 ribaund, Aaron Holiday 10 sayı, Reed Sheppard ise 9 sayı ile mücadele etti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe, Brezilyalı forvet Andre Henrique’nin peşindeGöztepe, Brezilyalı forvet Andre Henrique’nin peşinde
Yıldız isimden Barça'ya kötü haber! Futbolu bile bırakabilirYıldız isimden Barça'ya kötü haber! Futbolu bile bırakabilir
Anahtar Kelimeler:
NBA Houston Rockets Utah Jazz Alperen Şengün rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.