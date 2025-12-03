Milli basketbolcumuz Alperen Şengün NBA tarihinde bir ilki başardı!

Amerikan Basketbol ligi (NBA)'de önceki gece Utah Jazz ile karşılaşan Houston Rockets karşılaşmadan 133-125’lik skorla mağlup ayrılırken, Milli basketbolcumuz çarpıcı bir istatistik gerçekleştirdi.
Elias Sports Bureau’nun verilerine göre Alperen Şengün, NBA tarihinde bir maçta en az 30 sayı, 14 asist ve 5 blok üreten ilk oyuncu olmayı başardı. Alperen Utah maçında 31 sayı, 14 asist, 8 ribaund, 5 blok ve 2 top çalma istatistikleriyle oynadı.
Utah Jazz, Houston Rockets'i 133-125’lik skorla yenerken, Houston cephesinde Kevin Durant 32 sayı – 9 ribaund – 5 asist, Amen Thompson 23 sayı – 8 ribaund, Jabari Smith 12 sayı – 7 ribaund, Aaron Holiday 10 sayı, Reed Sheppard ise 9 sayı ile mücadele etti.
