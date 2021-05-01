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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

01.05.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo ile takımdaki yerini kaybetmesinin ardından bir görüşme yapıldı. Kulübede oturmaya alışık olmayan futbolcu, geleceğini sordu. Ancak bu konuda net bir cevap verilmedi. Kariyerine oynayarak devam etmek isteyen Gustavo, bunun için gerekirse ayrılabileceğini iletti, itiraz eden kimse olmadı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo patronluğu sona eriyor. Geçtiğimiz sezonun başında alınan Brezilyalı futbolcu, bu sezon eski performansını gösteremedi ve kulübeye çekildi.

Kariyerinde pek alışık olmadığı bir durumu yaşayan Gustavo'nun geleceği görüşüldü. Ancak Brezilyalı futbolcu, istediği cevabı alamadı.Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya izin çıktı

YENİ SEZONDA OLMAYACAK

Kariyerinde Bayern, Marsilya, Wolfsburg gibi takımlar bulunan Gustavo, 40 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını terletti. 33 yaşındaki futbolcu, birkaç sene daha düzenli oynayabileceğini düşünüyor. Ancak orta sahada Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ozan, İrfan, Ferdi gibi isimler var. Öte yandan Gustavo'nun yıllık ücreti de Fenerbahçe için büyük bir yük. Yeni sezonda Gustavo ile devam edilmeme ihtimali çok kuvvetli gözüküyor.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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