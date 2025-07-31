Fenerbahçe'de Marco Asensio transferinde korkulan oldu! Bitti diye bakılan yıldız isim için Benfica teklif yaptı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Marco Asensio için sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basınının iddiasına göre Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde koştuğu yıldız oyuncu için Portekiz ekibi Benfica, PSG’ye resmen teklif yaptı. Fenerbahçe ile her konuda anlaşan yıldız oyuncunun son an da gelen bu teklif sonrası düşünmeye geçtiği öğrenildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Estadio Deportivo’nun haberine göre Asensio için Benfica 11 milyon euroyu gözden çıkarttı. PSG’nin Asensio için 15 milyon istediği öğrenilirken, Benfica’nın teklifi revize edeceği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE ANLAŞMIŞTI

Sarı lacivertliler yıldız oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeme konusunda Fransız ekibi PSG ile anlaşmaya varmış, oyuncuya ise yıllık 12 milyon euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif etmişti.