Fenerbahçe'de Marega ve Benteke harekatı

Sezon başında Mame Thiam, Samatta ve Ener Valencia'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler bu üç isimden istedikleri performansı alamadı. Gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe, forvet sorununu yeni transferlerle çözmek istiyor.

Bu sezon başında yaptığı flaş transferle rakiplerini sollayan Fenerbahçe'de önümüzdeki transfer sezonu da hareketli geçecek.

Takvim'in haberine göre, sarı laciverliler Porto'nun yıldız golcü Marega ve Crystal Palace'dan Benteke'yi sezon sonu kadrosuna katmayı planlıyor.

Porto ile anlaşma sağlayamayan Marega için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek Benteke için de çalışmalara başladı.

İşini şansa bırakmak istemeyen sarı lacivertlilerin yıldız isimlerin menajerleriyle masaya oturduğu iddia edildi.



