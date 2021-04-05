SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Marega ve Benteke harekatı

Fenerbahçe'de Marega ve Benteke harekatı

05.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezona flaş transferle başlayan, devre arasında da Mesut Özil ve İrfan Can gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, golcü sorununu iki flaş transferle çözmeyi planlıyor. Sarı lacivertlilerin hedefinde Marega ve Benteke var.

Fenerbahçe'de Marega ve Benteke harekatı

Sezon başında Mame Thiam, Samatta ve Ener Valencia'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler bu üç isimden istedikleri performansı alamadı. Gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe, forvet sorununu yeni transferlerle çözmek istiyor.

Bu sezon başında yaptığı flaş transferle rakiplerini sollayan Fenerbahçe'de önümüzdeki transfer sezonu da hareketli geçecek.

sdffdsffewewfwe

Takvim'in haberine göre, sarı laciverliler Porto'nun yıldız golcü Marega ve Crystal Palace'dan Benteke'yi sezon sonu kadrosuna katmayı planlıyor.

Porto ile anlaşma sağlayamayan Marega için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek Benteke için de çalışmalara başladı.

İşini şansa bırakmak istemeyen sarı lacivertlilerin yıldız isimlerin menajerleriyle masaya oturduğu iddia edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Ozan Tufan'a, Premier Lig'den bir talip dahaOzan Tufan'a, Premier Lig'den bir talip daha
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya nasıl bir saçmalıktır emre sezon başında erola şu saçma sapan futbolcu aldıracağına forvet alsırsaydı ya aaa pardon o Zaman vardı??????(|'?(
transfer işleri yanliş oluyor önce iyi bir hoca bulun listeyi hoca yapsın yoksa sonuç yine hüsran olur. bu iş emreyle filan olmaz.

En Çok Okunan Haberler

'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

Canlı yayında 'bildiri' tartışması!

Canlı yayında 'bildiri' tartışması!

Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e olay sözler!

Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e olay sözler!

G.Saray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı

G.Saray'ın yıldızlarının üzerinde UEFA simgesi olmalı

Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor!

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Ünlü futbolcu kanlar içinde gözaltına alındı

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Marega ve Benteke harekatı

Fenerbahçe'de çifte transfer harekatı

Ahmet Çakar'dan flaş iddia: Şampiyonluklar Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Mame Thiam'dan olay paylaşım

Beşiktaş maçı sonrası olay paylaşım

Ozan Tufan'a, Premier Lig'den bir talip daha

Premier Lig'den bir talip daha

Metin Sipahioğlu: 3 gündür ses çıkmıyor

F.Bahçe'den, G.Saray'a gönderme! "Ses çıkmıyor!"

Emre Belözoğlu ilk maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'i

Belözoğlu ilk maçına çıkıyor! İşte ilk 11'i

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.