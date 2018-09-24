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Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisine saatler kala kötü haber... Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel ve Roberto Soldado sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılan son idmanda Martin Skrtel yer almadı. Sakatlığı devam eden Slovak oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

SOLDADO'DA YOK
Ağrıları bulunan Roberto Soldado da tesislerden ayrılarak maç kadrosundan çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş skrtel

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
defans gene evlere şenlik
Bu adam olmayınca defans kağıt oluyor -_-
Eyvahlar olsun. Diego oynuyorsa en az 3 yer bu defans geçmiş olsun. İllegalde BJK 1.5 üstü oynanır.
ilahi adalet
Skor 1-3 anlaşıldı. BJK 13 yıl aradan sonra Kadıköy'de galibiyet alacak vay be...
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