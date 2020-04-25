Fenerbahçe'de Mauricio Isla'dan Boca Juniors sinyali

Fenerbahçe ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Mauricio Isla’nın devre arasında Boca Juniors’a gideceği iddia edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu bu teklif iddiası ile ilgili ilk kez Şili basınına konuştu.
Bir transfer teklifi aldığını açıklayan Şili sağ bek, "Riquelme beni aradı. Boca’ya gitmek isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de kendisine ‘Boca’da kim oynamak istemez. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmeme sadığım. Ocak ayında takım değiştirmeyi sevmiyorum. Haziran’da zaten sözleşmem bitiyor’ dedim" ifadelerini kullandı.
2017 yılında Cagliari’den F.Bahçe’ye transfer olan tecrübeli oyuncu, bu sezon oynadığı 25 resmi karşılaşmada tam 2 bin dakika sahada kaldı. Şilili yıldız, bu süre içinde 3 asist yaparak takımına katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Isla’nın piyasa değeri 950 bin Euro.
(AKŞAM)
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