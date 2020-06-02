Fenerbahçe'de Max Kruse krizi!

Riva’da hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, Max Kruse sorunu yaşanıyor. Ligde kalan 8 haftada yönetimin ve taraftarların en çok güvendiği isimler arasında yer alan Max Kruse’nin isteksiz tavırları yönetimi düşündürüyor.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA ÇIKMIYOR

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, 7 Mart’ta Denizlispor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından çalışmalarını aksatan Max Kruse’nin isteksiz tavırlar sergilediği belirtildi. Alman yıldız, ağrılarını bahane ederek takımla birlikte çalışmalara çıkmıyor ve salonda bireysel olarak çalışıyor. Kruse’nin bu tavırları sonrası yönetimin nasıl bir karar alacağı ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yaz döneminde Alman ekibi Werder Bremen’den transfer edilen Max Kruse, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Takımla 20 lig maçında 7 gol, 7 asist yapan deneyimli futbolcu, takıma büyük katkı sağlamıştı.

Öte yandan DHA’nın geçtiğimiz günlerde yer verdiği haberde, Alman ekibi Wolfsburg’un Max Kruse’ye talip olduğu belirtilmişti.

